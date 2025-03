Tra Psiche e Mito, all'Argentina i dialoghi sull'Essere

Nasce in questa stagione la nuova rassegna culturale Tra Psiche e Mito: dialoghi sull'Essere, un ciclo di tre conferenze in dialogo tra psicoanalisi e filosofia che, a partire da domenica 6 aprile e fino a domenica 11 maggio, offre un'occasione unica di riflessione e confronto sulla condizione esistenziale.

La rassegna, prodotta dal Teatro di Roma, punta ad esplorare temi universali come il desiderio amoroso, la conoscenza di sé, la perdita e il lutto, attraverso il dialogo tra esperti di chiara fama e il pubblico. Gli incontri, condotti con un approccio teorico-divulgativo, sono introdotti e coordinati dagli scrittori e giornalisti Paolo Di Paolo e Edoardo Camurri.

Il percorso di appuntamenti Tra Psiche e Mito si inserisce nel solco della tradizione del Teatro Argentina come luogo di scambio culturale e di incontro tra diverse discipline, dove la psicoanalisi e la filosofia si confrontano con la letteratura, proponendo una visione sfaccettata dell'esperienza umana e un'occasione di approfondimento su temi di rilevanza cruciale.

Su questa linea il ciclo di conferenze indagherà passioni, inquietudini e dimensioni tragiche e gioiose dell'esistenza, spaziando dall'universo psichico alle figure mitologiche.

Si inizia domenica 6 aprile con la riflessione sull'amore e sul desiderio esplorati nella complessità delle relazioni umane attraverso i contributi del filosofo Umberto Curi, con l'intervento dal titolo Il sentimento amoroso, e della psicoanalista Matilde Vigneri, con l'approfondimento sul Piacere tra bisogno e desiderio.

Domenica 13 aprile la psicoanalista Anna Maria Nicolò, con La conoscenza di sé tra ragione e fantasia, e il filologo e drammaturgo Gianni Garrera, con Perfidia della salvezza, si confrontano su un mistero che continua a interrogare ogni essere umano: la conoscenza di sé, tra sofferenza e bellezza, attraverso il mito di Edipo e la sua rappresentazione della condizione umana e il tema dell'identità.

Domenica 11 maggio lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, con Il sogno come elaborazione del lutto, e il professore Giulio Guidorizzi, con Il sogno e il mondo infero, chiudono la rassegna analizzando il tema della perdita e del lutto attraverso il sogno come spazio simbolico di incontro con l'altro e di elaborazione del dolore.



