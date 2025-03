Tenta di fuggire dalla finestra durante una lite e cade, è grave

Una violenta lite e il tentativo di scappare calandosi dalla finestra che, però, non è andato come previsto. La donna, una cittadina brasiliana di 45 anni, è precipitata nel vuoto stamattina da un appartamento al primo piano di un palazzo di circonvallazione Clodia, nel centralissimo quartiere Prati a Roma, a pochi passi dal Tribunale.

Quando è stata soccorsa presentava gravi traumi a entrambe le gambe ed è stata trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso. Per la caduta rischia di rimanere su una sedia rotelle tutta la vita.

All'arrivo dei poliziotti del commissariato di zona in casa è stato trovato un ventinovenne che è stato ascoltato a lungo dagli investigatori per fare piena luce sulla vicenda.

A quanto ricostruito, la donna si trovava in una casa d'appuntamenti dove abitualmente si prostituiscono cittadini brasiliani. Prima di cadere, la 45enne avrebbe avuto un litigio per questioni economiche con l'uomo, un ospite della casa d'appuntamenti. In particolare, il connazionale 29enne avrebbe vantato un credito nei confronti della donna.

La discussione in pochi istanti è diventata accesa e la donna per scappare si è affacciata alla finestra dell'appartamento al primo piano cercando di scendere da lì in strada. Qualcosa però è andato storto e la 45enne ha perso l'equilibrio schiantandosi sull'asfalto.

Trasportata in codice rosso in ambulanza al policlinico Gemelli, non corre pericolo di vita. E' stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e rischia la paralisi alle gambe.

Intanto gli agenti del commissariato Prati hanno denunciato l'uomo con cui stava litigando per minacce.

