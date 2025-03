"Sono felice di annunciarvi che ho organizzato un piccolo show per cantare insieme e divertirci un po', per rivederci. Mi sembrava la cosa più giusta da fare dopo tutto questo tempo. Non vedo l'ora di vedervi. Vi voglio bene, mi mancate un sacco". Sangiovanni, dopo un lungo periodo di stop, annuncia con una storia su Instagram, un appuntamento live gratuito per i suoi fan, il 2 aprile a Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA