Non si esclude la pista anarchica per l'incendio divampato la scorsa notte in una concessionaria Tesla a Roma.

Gli investigatori della Digos della questura di Roma stanno lavorando a 360 gradi per far luce sulle cause del rogo che ha interessato 17 auto parcheggiate nel piazzale.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.



