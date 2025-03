Lazio: Baroni 'i fischi dell'Olimpico sono comprensibili'

"I fischi sono comprensibili perché è tanto che non vinciamo in casa e la gente vuole vederci vincere.

Non si può prendere gol da una squadra che non lo vuole praticamente fare. Sono incazzato come una bestia". E' lo sfogo di Marco Baroni, tecnico della Lazio, in conferenza stampa dopo il pari con il Torino. "Anche i ragazzi erano arrabbiati - ha aggiunto -. Dobbiamo chiudere le partite o vincerle senza prendere gol".

A chi gli chiede quanto incida l'assenza di Castellanos ha risposto: "E' inutile che stia qui a dire l'importanza di Castellanos, ma non piango nemmeno sotto tortura perché non ho il centravanti titolare da due mesi. La squadra era in grado di vincere anche senza, non si possono buttare partite così".

Baroni ha poi concluso: "Questa squadra ha ancora le energie per affrontare due competizioni. Cosa facciamo, siamo partiti a luglio e pensiamo alla fatica? Non esiste".



