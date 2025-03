"Ingerenze inaccettabili", Paruccini lascia il Teatro Lo Spazio

Manuel Paruccini si dimette dalla direzione del Teatro Lo Spazio di Roma.

Il direttore artistico, già Primo Ballerino del Teatro dell'Opera di Roma, dal 2020 era alla guida del teatro off nel cuore del quartiere San Giovanni, divenuto punto di riferimento della scena teatrale contemporanea romana.

Una scelta dettata da divergenze con la società a capo del Teatro: "A causa di ingerenze inaccettabili, di una gestione non condivisa delle scelte amministrative e delle attività correlate allo spazio teatrale, non mi sento più di affiancare il mio nome e il mio operato ad una situazione non più in linea con i miei ideali artistici. Pur con grandissimo dispiacere per tutto il lavoro svolto, sono costretto ad allontanarmi da questa realtà che non mi rappresenta più. Vorrei ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto nel mio progetto e mi hanno sostenuto e supportato. Ringrazio e dal profondo del mio cuore tutti gli artisti che hanno creduto in me e nel mio operato, i collaboratori, a partire dall'ufficio stampa, per finire ai tecnici e agli amministrativi. Vorrei ufficialmente inchinarmi al grande lavoro svolto da mia moglie Antonella Granata, direttore di produzione, che ha lavorato, accudito e protetto quel teatro come solo una grande donna e professionista poteva fare, a lei va tutta la mia stima. Sono orgoglioso e fiero del lavoro svolto fino ad oggi, ma purtroppo l'assetto aziendale parla una lingua per me incomprensibile. Ho una dignità artistica che devo rispettare e intendo salvaguardare il lavoro di chi mi è stato vicino in tutti questi anni." Dal 1 aprile, dunque, la stagione del Teatro Lo Spazio, proseguirà senza la guida di Manuel Paruccini, "dopo cinque anni di successi e di crescita artistica, qualitativa e di pubblico"



