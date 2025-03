Guasto su linea Av, previsti ritardi fino a due ore

Permane fortemente rallentata la circolazione sulla linea Av Roma-Napoli per un guasto tecnico .

Lo fa sapere con una nota Rete Ferroviaria Italiana, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della linea.I treni Alta Velocità registrano ritardi e variazioni di percorso.Alcuni sono deviati sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Cassino e via Formia, "con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti", come riporta Infomobilità di Trenitalia. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 11 i treni dell'alta velocità che registrano ritardi superiori a un'ora. Disagi per gli utenti che lamentano grandi problemi



