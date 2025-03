Federazioni: Alviti candidato a presidenza Fispic

Tempo di elezioni ai vertici delle federazioni sportive. E Sarà Silvio Alviti il candidato alla Presidenza della Fispic (Federazione italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi). Alviti è stato indicato in continuità dal gruppo dirigente che fa capo al presidente uscente, l'abruzzese Sandro Di Girolamo, a sua volta candidato come vicepresidente. Alla Fispic, il Comitato Italiano Paralimpico ha demandato la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo dell'attività sportiva per ipovedenti e ciechi. Sono otto le discipline che la Fispic raggruppa e organizza: si tratta del goalball, del torball, del calcio a 5 B1 e B2/3, del judo, degli scacchi, del blindtennis e dello showdown. Silvio Alviti, barese di 38 anni, attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo dello Showdown, una delle specialità sportive per ciechi e ipovedenti. "Con profondo senso di responsabilità e passione, annuncio la mia candidatura alla presidenza della Fispic - ha dichiarato - Dopo circa vent'anni di impegno nel mondo del terzo settore e nello sport per persone cieche e ipovedenti, sento forte il dovere di mettere la mia esperienza al servizio della Federazione, con l'obiettivo di garantirne la continuità e, al tempo stesso, imprimere una nuova spinta verso il futuro. Credo fermamente che lo sport debba essere un diritto di tutte e tutti. Una delle mie priorità sarà la valorizzazione dei giovani atleti, attraverso attività di promozione sportiva che li avvicinino alla nostra Federazione. Parallelamente - ha concluso Alviti - intendo rafforzare il sostegno alle società sportive affiliate, perché sono loro il cuore pulsante della Federazione e il primo punto di riferimento per gli atleti. Lo sport unisce, abbatte barriere e costruisce possibilità". Con questa convinzione, mi metto a disposizione della FISPIC e di tutti coloro che ne fanno parte, con l'entusiasmo, la determinazione e la visione necessari per costruire un futuro di crescita sportiva, inclusione e successo". Le elezioni si terranno il prossimo 3 maggio a Tivoli.



