Per i 10 anni di Colors for peace mostra con disegni dei bambini

(di Laura Valentini) 'Colors for peace' compie dieci anni e li celebra con una mostra dei suoi disegni di bambini con tema la pace che ha luogo al Palazzo delle Esposizioni di Roma a partire dal 10 aprile. Sempre fedele alla missione di celebrare l'arte come veicolo di speranza e di un mondo senza guerre, 'Colori per la pace. L'universo dei bambini per un mondo migliore' propone una selezione degli oltre duecentomila disegni che sono giunti all'associazione in questi anni da bambini di oltre 150 diversi paesi e il cui numero, come spiega il curatore Mario Gallo all'ANSA, "è sempre in aumento perché riceviamo ogni giorno disegni da tutto il mondo". E se 'Colors for peace' ha firmato da poco con il Comune di Roma un memorandum che prevede l'invito a tutte le bambine e i bambini delle scuole elementari di Roma a disegnare la pace, i modi con cui l'associazione non profit ha formato la più grande collezione di arte infantile del mondo sono molteplici: "abbiamo 21 uffici nel mondo e 42 ambasciatori di pace, persone famose e non che hanno deciso di dedicare un po' del loro tempo a questa causa che prevede di portare in giro per il mondo la voce dei bambini tra i 3 e i 12 anni, una fascia d'età in cui disegnano quello che pensano senza condizionamenti".

Dal cuore dell'Italia al mondo intero ("il 4 aprile abbiamo in programma una mostra in Angola dove quel giorno si celebra la giornata della pace") Colors for Peace, in mostra sino all'11 maggio a ingresso libero, si configura come un'esperienza immersiva che celebra l'universalità del linguaggio visivo infantile. Le opere esposte si presentano come un mosaico di sogni, aspirazioni e messaggi di pace, in una fusione di spontaneità e riflessione. Ogni disegno, ogni colore è il tassello di una narrazione corale, un invito alla contemplazione e alla responsabilità condivisa. "Per il nostro decennale - racconta Gallo - volevamo portare la mostra, già ospitata in scenari prestigiosi come Pantheon e Colosseo nonché alle Olimpiadi e a due Expo, in un posto iconico dove dare maggiore visibilità ai disegni: abbiamo pensato al Palazzo delle Esposizioni, che evoca il concetto di mostra già dal nome. La novità infatti è che mentre nelle altre mostre i disegni venivano assemblati senza un ordine specifico sul cosiddetto muro della pace , questa volta c'è un disegno centrale per ciascun paese in ordine alfabetico e sopra e sotto di esso sono in mostra tutti gli altri della stessa provenienza".

Ci sono disegni dei bambini anche dalle aree di guerra, dai conflitti sotto i riflettori a quelli 'dimenticati': "per noi i bambini sono tutti uguali, abbiamo ricevuto disegni da Palestina e da Israele , dai bambini ucraini e anche dai bambini russi, ma ci sono disegni realizzati in altri paese dove ci sono conflitti come lo Yemen, il Ruanda e tanti altri di cui si parla poco. Noi diamo un sorriso, perché quando disegnano i bambini sono veramente felici in tutte le latitudini, e diamo anche voce a chi non ce l'ha".

L'esperienza della mostra, al cui centro figura l'opera Il Mappamondo realizzata con carta riciclata raccolta dai più piccoli, è immersiva: accanto alle immagini, l'inno 'Peace, Peace, Colors for Peace' accompagna il visitatore mentre il percorso si completa con un archivio multimediale, che permette di esplorare le mostre passate che hanno testimoniato la capacità dei bambini di disegnare e immaginare un mondo migliore. La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, è realizzata da Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con l'Associazione Colors for Peace.



