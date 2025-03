Omaggio a Pasolini, Pupi Avati tra i vincitori del premio

Si svolgerà a Roma sabato 12 aprile la cerimonia del Premio Internazionale di Arte Letteraria Omaggio a Pasolini, dedicato al grande intellettuale del Novecento. L'iniziativa si avvale del patrocinio richiesto del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia nel Friuli e delle realtà associative che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento: Associazione Culturalmente Toscana e dintorni, Cenacolo Internazionale di Arte Letteraria le Nove Muse, Union Mundial de Poestas por la Paz y por la Libertad, Ciesart. La critica letteraria Marina Pratici è la presidente del premio, Patrice Avella è presidente di giuria.

L'evento si svolgerà nella Sala a volta del seminterrato originario del locale "Il Pommidoro", nato nel 1890 e del quale Pasolini era cliente abituale. Il gestore del ristorante, Aldo Bravi, venuto a mancare nel 2021, era grande amico e fedele confidente di Pasolini. La figlia, Alessandra Borgia-Bravi, ha ripreso in mano il ristorante con la stessa filosofia gastronomica, passione e grande senso di accoglienza. Fu proprio in questo storico ristorante che Pier Paolo Pasolini consumò la sua ultima cena, prima di essere assassinato a Ostia, nella notte del 2 novembre 1975. Lo stesso Pasolini aveva lasciato ad Aldo Bravi un assegno di 11000 lire per pagare ciò che aveva consumato, quasi fosse un segno premonitore. Dopo quella tragica notte e la notizia della morte di Pasolini, il proprietario del ristorante decise di non incassare l'assegno, ma di farlo incorniciare in un quadro con il ritratto di Pasolini, affinché fosse esposto al pubblico.

Molti i protagonisti di questa edizione di premio, alcuni provenienti espressamente dal mondo del Cinema, come il regista Pupi Avati (che riceverà una vela in marmo di Carrara come Premio alla Carriera), l'attore franco-italiano Pierre Santini ed il compositore di colonne sonore e direttore d'orchestra Marco Werba (entrambi Premio alla Carriera Internazionale), lo sceneggiatore, regista e scrittore Marco Tullio Barboni, l'attore Pietro de Silva. Dal momento che il desiderio, l'impegno e la volontà degli organizzatori sono stati orientati ad onorare le numerose attività del poliedrico Pier Paolo Pasolini durante la sua carriera, la Giuria ha selezionato artisti provenienti da tutta Italia, con percorsi culturali di grande pregio, che spaziano da campi come letteratura, poesia, teatro, giornalismo, fotografia. Gli altri premiati di questa edizione: Maria Grazia Adamo, Emanuela Esposito Amato, Stefano Baldinu, Joan Josep Barcelo, Alberto Bassetti, Valeria Bilt, Antonina Brusca, Giancarmine Fiume, Francesca Ghezzani, Diego Guida, Diana Iaconetti, Carlo Legaluppi, Antonio Luna, Jacqueline Magi, Michele Manna, Matteo Nerbi, Jianu Gabriela Octaviana, Giuseppe Petrarca, Stefano Picco, Francesco Ricci, Bruno Scapini, Stefano Simone, Loretta Stefoni, Stefano Tamburini, Aurelio Zucchi. La giuria di questa edizione è stata composta dalla giornalista della Stampa Estera Lisa Bernardini, dalla scrittrice Rosella Lisoni, dal filosofo Francesco Sirleto e dal cinefilo Gordiano Lupi. Presidenti Onorari sono invece Alessandra Borgia- Bravi e Flavia Leonarduzzi.



