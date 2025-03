La sfilata di Camaiani dedicata alla principessa Colonna

Vittorio Camaiani presenta la collezione Primavera/Estate nella Galleria del Cardinale Colonna, nell'omonimo palazzo a Roma, rendendo omaggio alla padrona di casa, la principessa Vittoria Colonna. Intitolata "Giardino Segreto, pensando a Vittoria Colonna" la nuova collezione continua a interpretare l'arte futurista di Umberto Boccioni, una vera passione per lo stilista di San Benedetto del Tronto. Con la sfilata la settecentesca dimora nobiliare festeggia il terzo anno della sua rinnovata gestione, che vede al timone sia della Galleria del Cardinale Colonna, sia della Coffee House di Palazzo Colonna, la giornalista Elena Parmegiani. Uno dei primi spunti da cui è nata la nuova collezione di Camaiani è il libro "Una parentesi luminosa", di Marella Caracciolo Chia, dedicato al racconto del brevissimo amore segreto tra la principessa romana e l'artista Umberto Boccioni.

Vittoria Colonna, personaggio moderno e anticonformista per l'epoca in cui visse, viaggiatrice appassionata di giardini e pittura, frequentatrice di artisti come Boldini e letterati come D'Annunzio approda nell'estate del 1916 all'Isolino di San Giovanni sul lago Maggiore dove si consumerà il breve amore con Boccioni poco prima della morte dell'artista. Sono i tratti moderni della principessa, assieme al carteggio amoroso con l'artista, custodito in un baule dal principe Prospero Colonna per oltre cinquant'anni, ad aver affascinato Camaiani.

Ne è nata una collezione che pensa alla principessa romana immersa nelle sue giornate di quel lontano Primo Novecento, tra giardinaggio, sport, the del pomeriggio, passeggiate e serate di gala. Così sfilano grembiuli e tute da giardinaggio, abbinate a cappelli di paglia firmati da Jommi Demetrio. Ma anche casacche in lino, in organza e in pizzo. I gilet da uomo sono abbinati ai pantaloni dal taglio maschile. Ma poi ci sono anche rouches e pizzi. Per il pomeriggio bianco, ocra, giallo, jumpsuit doppie con fondo chiuso a coulisse, top con macro rouche. Per la sera long dress che evocano i ritratti d'epoca come l'abito color ottanio con maxi volant, o quello blu notte con corpino decorato di cristalli effetto cielo stellato.



