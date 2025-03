Dantone sul podio di Santa Cecilia per Mozart e Pēteris Vas

Il direttore d' orchestra Ottavio Dantone torna a Santa Cecilia dopo la recente nomina di Accademico. Il musicista pugliese sarà sul podio il 3 aprile alle 19.30 per proporre brani di Mozart e una prima nazionale del compositore lettone Pēteris Vasks in una serata che vedrà protagoniste anche due soliste d'eccezione, la flautista portoghese Adriana Ferreira e l'arpista Silvia Podrecca, entrambe prime parti dell'Orchestra della Fondazione Musicale (repliche il 4 aprile alle 20.30 e il 5 alle 18). Ottavio Dantone, classe 1960, clavicembalista e direttore, è considerato tra i massimi esperti mondiali di prassi esecutiva barocca. Dal 1996 è Direttore Musicale dell'Accademia Bizantina e dal 2021 Direttore principale dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

Da anni ha però ampliato notevolmente il suo repertorio per dimostrare ''che l'esperienza e la coscienza estetica del passato in un repertorio moderno producono effetti molto interessanti e stimolanti anche per il pubblico di oggi". La serata romana si aprirà con la Serenata notturna n. 6 K 239 di Mozart del 1776, a cui seguirà il Concerto per flauto e arpa K 299, utilizzato anche nella colonna sonora del celebre film Amadeus. Seguirà di Pēteris Vasks, autore molto eseguito e apprezzato all'estero, la breve elegia Musica Serena (2015), dedicata all'amico e direttore finlandese Juha Kangas e ispirata a un nostalgico paesaggio autunnale. Il programma si chiude con la Sinfonia n. 38 K 504 di Mozart, detta "Praga" perché fu la città boema e non Vienna a coprire di attenzioni e onori il compositore dopo una esecuzione che vi ebbe luogo nel gennaio del 1787.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA