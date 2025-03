A Roma apre sede Forza Nuova, Pd Prc Az M5s 'gravissimo'

Continua a essere al centro delle polemiche l'apertura, prevista per oggi a Roma, di una nuova sede nel cuore della capitale, in via Lucca, a poche centinaia di metri dall'università La Sapienza. Sempre oggi gli esponenti di Casapound hanno effettuato un blitz contro i migranti al Colosseo.

"Rifondazione Comunista condanna con fermezza l'apertura della nuova sede di Forza Nuova in via Lucca, a Roma, alla presenza di Roberto Fiore, personaggio noto per il suo ruolo nell'assalto squadrista alla sede nazionale della CGIL nell'ottobre del 2021. Si tratta di un fatto gravissimo, che conferma ancora una volta come nel nostro Paese le organizzazioni dell'estrema destra continuino ad agire indisturbate, godendo di una scandalosa impunità e di spazi di agibilità politica inaccettabili in una democrazia", dice Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e co-segretario della Federazione romana di Rifondazione Comunista.

Per Alessio D'Amato segretario romano di Azione "è inaccettabile e grave che si apra la sede di Forza Nuova, un movimento politico capeggiato da esponenti condannati per gravi reati contro le istituzioni. Questa apertura è un'offesa alla città capitale di Italia ed auspico che le competenti autorità verifichino ogni utile strumento per evitare turbative all' ordine pubblico".

I consiglieri comunali Pd Corbucci e Melito evidenziano che "il Governo e il ministro dell'Interno Piantedosi non possono più ignorare la minaccia rappresentata da Forza Nuova: non solo ne va impedita l'ulteriore diffusione, ma va avviato l'iter per il suo scioglimento, come previsto dalla legge". Anche M5S si scaglia contro la nuova apertura: "Parliamo di un movimento che non ha mai rinnegato la sua natura smaccatamente neofascista, che si è reso protagonista di episodi violenti con intenti chiari di sovvertire l'ordine democratico, basti ricordare il vergognoso assalto alla sede della Cgil di pochi anni fa", fanno notare i deputati Colucci e Silvestri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA