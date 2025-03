Sos sale cinematografiche, nato il Comitato contro i cambi d'uso

Dopo i numerosi appelli a difesa dei cinema di Roma lanciati di recente da noti personaggi del cinema e della cultura, si è costituito il Comitato "Sos sale cinematografiche".

L'obiettivo è sensibilizzare le istituzioni pubbliche centrali e i cittadini di Roma sui rischi insiti nella totale liberalizzazione dei cambi di destinazione d'uso delle sale storiche chiuse, prevista dalla proposta di legge regionale n.

171 in fase di approvazione.

Spiega il professor Silvano Curcio, coordinatore dei "100 docenti delle Università di Roma", tra i promotori del Comitato: "Cinema storici come il Metropolitan, il Volturno, il Paris, l'Airone, l'Impero, l'Apollo, il Palazzo, l'Aniene, il Pasquino, l'Embassy e l'Empire, solo per citarne alcuni, rischiano di essere trasformati in centri commerciali, sale giochi e in altri spazi a destinazione impropria, stravolgendo, snaturando o cancellando del tutto le loro valenze culturali materiali e immateriali". Al Comitato partecipano tra gli altri Italia Nostra Roma, "100 docenti delle Università di Roma", l'AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema, Confartigianato Cinema Roma e Lazio, il CSC Centro Studi Cinematografici, Docomomo Italia, la Fondazione Piccolo America, la Fondazione Della Rocca, il Gruppo dei Romanisti, l'Istituto Nazionale di Architettura sezione Lazio, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, Associazioni civiche e culturali e Comitati di quartiere. Tra le prime iniziative del Comitato la richiesta al Ministro della Cultura della piena attuazione della Direttiva Ministeriale del 26 agosto 2014, relativa alle sale cinematografiche di interesse storico, a partire dal propedeutico censimento delle sale stesse finalizzato all'eventuale apposizione di vincoli di tutela. In questa direzione, il Comitato si rende altresì disponibile a supportare attivamente la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti Paesaggio ai fini della conoscenza e del monitoraggio delle sale cinematografiche, nonché della proposizione dei necessari vincoli di tutela.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA