Ranieri 'bisogna sempre crederci, fino alla fine'

"Bisogna sempre crederci fino alla fine. Era una partita difficile però la squadra è entrata in campo molto concentrata. Abbiamo sbagliato due gol facili e poi abbiamo dato noi la possibilità a loro di farci gol perché abbiamo perso una palla sciocca. La partita nel secondo tempo è stata molto più combattuta, meno geometrica". Così Claudio Ranieri, dai microfoni di Sky Sport, commenta il successo della Roma a Lecce. "Era importante vincere, la squadra ha giocato e lottato - continua - e sappiamo quanto sia difficile fare punti fuori casa con le squadre che stanno lottando per non retrocedere".

Poi una considerazione su Dovbyk, il match winner di oggi.

"Bisogna chiedergli di più proprio per stimolarlo. Lo facciamo tutti i giorni, il ragazzo approva - spiega Ranieri -. Ho chiesto questo tipo di palle perché lui è bravo quando chiede il pallone in profondità e noi non sempre lo serviamo, per cui ho chiesto a tutta la squadra di dargli la palla e a lui di sapere quando deve andare. Alleniamo, facciamo e piano piano capirà. È un ragazzo molto sensibile, questi gol gli fanno bene".



