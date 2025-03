Lazio: Baroni 'critiche utili per fare un buon finale stagione'

"Le critiche fanno parte del lavoro, sono utili quando circostanziate. Ho preso questo aspetto come una leva del nostro lavoro. Vanno utilizzate per fare un bel finale". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Marco Baroni, a due giorni dalla sfida con il Torino, rispondendo a chi gli chiede delle critiche ricevute dopo il pesante ko con il Bologna. Poi si sofferma sull'incontro avvenuto ieri con il presidente Lotito e il management biancoceleste: "L'ho visto ieri, è stato a pranzo con altre persone, siamo stati 20 minuti insieme. Con il ds e Bianchi c'è un confronto quotidiano, non c'è stato nulla di diverso".

E poi ancora sulla possibilità che la società gli abbia chiesto di fare un maggior turnover: "Il club non mi ha fatto nessuna richiesta. Abbiamo sempre lavorato verso questa soluzione, anche i ragazzi che sono arrivati ora sono più pronti".

Infine una battuta sulle difficoltà riscontrate nell'ultimo periodo rispetto a inizio stagione: "Noi guardiamo i numeri, si parte da un'analisi positiva. Ho detto alla squadra che entriamo nella fase più importante, sappiamo quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo pensare di partita dopo partita. La cosa più importante, ho fiducia nella squadra. Oggi preferisco fare le analisi per guadagnare fiducia, non scetticismo. Non sto qui ora a dire i tanti fattori, perché poi sanno di alibi. Io non li voglio, non li vuole nemmeno la squadra. Pensiamo al Torino, ha perso 1 volta nelle ultime 12, occorrerà la migliore Lazio possibile".



