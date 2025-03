JuniOrchestra Santa Cecilia in Concerto per il Policlinico

Torna domenica 30 marzo il "Concerto per il Policlinico" e, come da tradizione, i musicisti delle JuniOrhestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia suoneranno per i bambini, bambine, ragazze e ragazzi, ospiti della Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I, alla quale verranno devoluti i proventi del concerto. L' esibizione, alle 18 nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, è un'ottima occasione di visibilità, grazie alla quale nel corso degli anni anche altre prestigiose istituzioni hanno donato ulteriori risorse, con le quali è stato possibile realizzare un nuovo e moderno Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, inaugurato nel dicembre 2015 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La JuniOrchestra - affidata fin dalla sua fondazione alla direzione di Simone Genuini e seguita durante le lezioni anche da insegnanti di grande esperienza come i Professori dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia - è stata la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane ed è composta da quattro orchestre che coinvolgono ragazzi di età compresa tra i 5 e i 21 anni, per un totale di più di quattrocento giovani musicisti. Il concerto si aprirà con una selezione di brani di Simone Genuini, interpretati dalla JuniOrchestra Kids 1 (età 6-9 anni). Quindi il testimone passerà alla JuniOrchestra Kids 2 (7-11 anni) che suonerà il celebre Autunno dalle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, seguito dal Valzer n. 2 di Šostakovič e da un tema musicale popolare, Kozanis. Quindi sarà la volta della JuniOrchestra Teen (11-14 anni) che suonerà una selezione dallo Schiaccianoci di Čajkovskij, incorniciato da musiche di generi diversi, fra cui il Tango pour Claude di Richard Galliano.

L'ultima parte del concerto vedrà sul palcoscenico i ragazzi più grandi, ovvero la JuniOrchetsra Young (14-21 anni), che eseguiranno musiche di Glinka e Čajkovski. Per il gran finale, che vedrà riuniti tutti i ragazzi sul palcoscenico della Sala Santa Cecilia, risuonerà il celebre Can-can di Offenbach.





