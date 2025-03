Giubileo: il 4 ottobre l'evento dedicato ai motociclisti

"È un sogno che diventa realtà. Ho sempre pensato che fosse necessario un momento dedicato specificatamente ai motociclisti e il Giubileo è un'occasione bellissima": così don Filippo Cappelli, parroco della parrocchia di Santa Maria di Cleofa, a Budrio di Longiano (diocesi di Cesena-Sarsina), commenta al Sir la notizia del Giubileo dei motociclisti, in programma il prossimo 4 ottobre.

"Un evento unico che unisce passione per il motociclismo, condivisione fraterna e spiritualità" spiegano dalla Federazione motocilistica italiana.

Inserito nel programma giubilare di ottobre 2025, l'appuntamento, fa sapere la Fmi, "è aperto a tutti gli appassionati delle due ruote a motore, siano essi provenienti dall'Italia o dall'estero", e prevede un programma particolarmente intenso: "Dopo aver collocato le proprie moto in apposite aree di sosta, i fedeli-bikers arriveranno in Piazza San Pietro alle 9 portando dietro il proprio casco per la benedizione. Alle 10 si uniranno all'Udienza Giubilare durante la quale - annuncia la Fmi - il Papa benedirà i caschi. Sarà un momento simbolico di protezione e benedizione". A seguire il passaggio della Porta Santa.

Don Filippo è il fondatore del motoclub di ispirazione cristiana denominato "Duc in altum" (prendere il largo), le parole usate da San Giovanni Paolo II all'inizio della sua lettera apostolica "Novo Millennio Ineunte". "Il nostro moto-club - spiega il sacerdote al Sir - affidato alla protezione di Maria, ha come logo il simbolo 'Christos' ma al posto della lettera greca 'X' abbiamo messo due pistoni incrociati. Gli iscritti al moto-club sono circa 80, oltre ai simpatizzanti non tesserati". Ogni anno il parroco, che si muove su una Harley-Davidson, promuove diversi pellegrinaggi e uscite con i suoi amici bikers e lancia la tradizionale "moto-benedizione", quest'anno fissata per il 30 marzo, con il classico ritrovo al 'Circolino', che è il bar della parrocchia, per poi trasferirsi in chiesa per la messa, la benedizione e un moto-giro fino all'ora di pranzo. In fondo, per don Filippo, "benedire le due ruote è benedire la vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA