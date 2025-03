Due episodi di violenza nello stesso giorno, fermato a Roma

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno sottoposto a fermo un 29enne originario dell'Eritrea, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato per violenza sessuale continuata e lesioni personali nei confronti di due donne.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono scattate all'alba del 18 marzo, dopo una richiesta di aiuto al 112 da parte di una donna, in via Camasena, nei pressi della Stazione ferroviaria Roma Tiburtina.

La vittima ha raccontato ai militari che, intorno alle 5 del mattino, era stata avvicinata da un uomo con la scusa di chiederle una sigaretta e che quest'ultimo l'avrebbe afferrata per il polso e per il collo, per poi spingerla e immobilizzarla a terra con la forza del proprio peso, iniziando a baciarla. La donna è riuscita a divincolarsi colpendolo a calci e strappandogli dei capelli, costringendolo così alla fuga. La donna, soccorsa, ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima e alle testimonianze raccolte da alcune persone che si sono affacciate alla finestra dopo aver sentito le urla, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a ricostruire l'interno percorso dell'uomo attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. È stato quindi accertato che, subito dopo l'aggressione, si era diretto verso la Stazione Tiburtina, dove è stato ripreso chiaramente in volto dalle telecamere mentre tentava di salire a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Venezia, ma sarebbe poi stato fatto scendere dal personale di bordo.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, una donna e una sua amica hanno denunciato un episodio analogo, avvenuto, in via dei Dauni, nei pressi della Stazione di Roma Termini. Anche in questo caso, le donne hanno denunciato che l'uomo si sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere qualcosa e avrebbe cercato bloccare e baciare una delle due, venendo però respinto grazie all'intervento dell'amica. Le due donne, dopo essersi accorte che l'uomo le aveva seguite fino a casa, notando che era rimasto ancora nei pressi della loro abitazione, hanno contattato il 112 e, grazie ad un'accurata descrizione dell'uomo, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo in via Tiburtina Antica, mentre indossava ancora gli indumenti della mattinata.

Le dinamiche ricostruite per entrambi gli episodi hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, sia mediante le immagini di videosorveglianza, sia nelle denunce sporte dalle vittime. Decisivo è stato anche il riconoscimento degli abiti indossati e il fatto che lo stesso operasse con il volto parzialmente coperto dal cappuccio del giubbotto.

I Carabinieri, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, lo hanno quindi sottoposto a fermo, che è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per lui la misura della custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli.



