Blitz attivisti a Roma, scarti verdura davanti Bulgari Hotel

Blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione a Roma. Tre persone aderenti alla campagna "il giusto prezzo" si sono radunate in piazza Augusto Imperatore, e hanno sparso a terra scarti di frutta e verdura e una bottiglia d'olio all'ingresso del Bulgari Hotel. Nel frattempo, altri tre ambientalisti sono entrati all'interno ed hanno esposto striscioni con le scritte "Il Giusto Prezzo" e "Ultima Generazione", e si seduti a terra mentre i clienti mangiavamo. "Oggi ci siamo a Roma per denunciare un'Italia sempre più divisa, dove le disuguaglianze crescono nell'indifferenza di chi detiene il potere e vive nel lusso. La fame non è una fatalità, è una questione politica. Mentre il dibattito politico ruota attorno alla progressiva sottomissione di Meloni alla linea di Trump e Vance e Lollobrigida continua a vendere la favola del contadino-patriota, la realtà si impone. I contadini, stanchi di promesse vuote, iniziano a contestarlo, come successo pochi giorni fa", hanno affermato. "Questo luogo di lusso non sia indifferente. Come fate a sedervi qui a mangiare con la crisi che viviamo? Dobbiamo chiedere di abbassare il prezzo del cibo. L'indifferenza vada via", hanno aggiunto.



