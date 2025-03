'Adunata FN', domani apertura altra sede Forza Nuova a Roma

"Adunata! Domenica 30 marzo in via Lucca 29, ore 18.00!", lo annuncia sui social Forza Nuova. Il partito di estrema destra guidato da Roberto Fiore aprirà domani un'altra sede a Roma "nel quadrante nordoccidentale" .

"FN è stata attiva negli ultimi negli ultimi sei mesi in modo costante nelle piazze romane con il forte aiuto di L S, il suo braccio giovanile e studentesco che è riuscito ad aggregare per la prima volta dopo molti anni un nutrito gruppo di giovani romani, un incremento che ci porta ad aprire un nuovo avamposto - si legge nel post -. Il segretario nazionale Roberto Fiore presenzierà l'adunata con Alessio Azara coordinatore regionale del Lazio ed anima della sezione romana e Adriano Da Pozzo coordinatore centro Italia e responsabile della Segreteria nazionale. Sarà presente anche Nino Galloni che negli ultimi tempi ha affiancato Fiore in tutta Italia nei corsi di formazione geopolitica ed in alcune conferenze, che ha lanciato la tesi auritiana della moneta di popolo, in questo momento altamente significativa e rivoluzionaria".



