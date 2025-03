Spacciava di notte a Villa Ada, arrestato 17enne a Roma

E' stato sorpreso in piena notte a spacciare all'interno di Villa Ada a Roma. Per questo i carabinieri della stazione Salaria hanno arrestato un 17enne romano accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito dei servizi antidroga i militari hanno notato uno strano viavai notturno di giovani all'interno del parco e hanno deciso di predisporre una mirata attività. Così hanno effettuato appostamenti a distanza utilizzando un visore notturno e accertato che il ragazzo incontrava in piena notte diversi acquirenti in un'area buia e isolata del parco, orientandosi con piccole torce.

I Carabinieri sono quindi intervenuti e hanno bloccato il 17enne trovandolo in possesso di 172 grammi di hashish e 365 euro in contanti. L'arrestato è stato portato al Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli.



