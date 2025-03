Pugilato: Magnesi conquista il titolo Silver Wbc dei superpiuma

Michael 'Lone Wolf' Magnesi ha conquistato il titolo Silver Wbc dei pesi superpiuma battendo il francese KhalilEl Hadri ai punti con verdetto unanime (113-115, 113-115, 113-116) nel match disputato sul ring del Magicland di Valmontone.

Visto che questo match era considerato una sorta di semifinale mondiale, ora Magnesi spera di avere la chance iridata che attende da tempo. "Sono portato a portare colpi larghi e li ho regalati all'avversario - ha detto Magnesi ai microfoni di Rai Sport dopo l'incontro -, ma per fortuna ho un angolo che continua a pressarmi e a chiedermi di portare colpi diretti che sanno essere il mio pezzo forte. Sono anche riuscito a legare quando serviva, anche se io non sono portato a farlo. Ma il pugilato è anche quello. Se ho superato la sconfitta con il giapponese Rikiishi? La porto dentro di me, mi ha insegnato tante cose. Ora vorrei una chance 'gold' e poi vediamo. Dedico questa vittoria a un mio amico che in questo momento è all'ospedale".



