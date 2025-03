Nuova Pac e visione a 2040, l'Ue fino al cuore dell'Agro Pontino

La Politica agricola comune e le opportunità sul territorio. In agro pontino arriva la voce dell'Europa, delle aziende e delle Istituzioni locali per informare sui percorsi utili di accesso agli strumenti offerti dal pacchetto agricolo di Bruxelles.

Lunedì 31 marzo, dalle 16.00, al Consorzio Agrario Provinciale di Latina, si tiene l'incontro 'Nuova PAC: visione al 2040 per un'agricoltura europea sempre più competitiva'. Sarà possibile seguire il convgno in streaming su YouTube e sulla pagina Ansa.it canale Terra e Gusto al link https://www.youtube.com/watch?v=m2PcX5aAiUU.

L'evento si inserisce nel progetto di comunicazione per l'Italia cofinanziato dalla Direzione Generale Agricoltura dell'Ue per parlare di Pac, di cui ANSA è media partner, ad operatori del settore e ai cittadini sul significato della Pac e sulle possibilità che offre a pochi giorni dalla visita del Commissario Ue all'Agricoltura, Christophe Hansen, a Roma, che ha partecipato all'evento 'Agricoltura È' organizzato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

A dare il benvenuto Luigi Niccolini, presidente Confagricoltura Latina. Previsti poi i saluti delle Istituzioni con il sindaco di Latina Matilde Celentano, e gli Eurodeputati Nicola Procaccini e Salvatore de Meo, entrambi in videocollegamento da Strasburgo.

A seguire gli interventi tecnici di indirizzo con Cristina Tinelli, direttore Area relazioni Ue e internazionali Confagricoltura, collegata da Bruxelles e Vincenzo Lenucci, direttore Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari e Centro Studi Confagricoltura.

Per la voce delle aziende gli imprenditori Denise Parcesepe, Az. Agr. La Livrea; Marco Lanza, Az. Lanza Soc. Agr.; Dalila Marasca, Az. Agr. Marasca.

I saluti e le conclusioni sono affidate all'Assessore al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

A seguire Focus sul LIFE BEEadapt Ecoschema 5 con Claudio Carpineti, Consulente Confagricoltura Latina.

