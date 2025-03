Moses Pendleton e i Momix, il nostro atto politico è fare show

"Il nostro atto politico? Essere qui e fare questo spettacolo, interagire con il pubblico, perché è quello che sappiamo fare è lo show, è dare magia. Questa è la nostra propaganda". Dopo più di un'ora di racconti, autoironia, dichiarazioni d'amore per la natura, con quel suo fascino d'artista e un po' filosofo, e anche una candelina a sorpresa per le 76 primavere che compie proprio oggi, Moses Pendleton, il "padre" dei Momix, si fa d'un tratto serio a parlare di cosa sta accadendo negli Stati Uniti e nel mondo intero.

Insieme alla compagna, di vita e di scena, Cynthia Quinn e la figlia Elisabeth, Pendleton è a Roma per accompagnare la sua storica compagnia di danzatori, in scena dall'1 al 13 aprile al Teatro Olimpico ospite dell'Accademia Filarmonica Romana. In programma, racconta insieme a Lucia Bocca Montefoschi e Domenico Turi, direttori artistici del teatro e dell'Accademia, c'è un nuovo collage di alcuni dei pezzi storici, che hanno costellato i 45 anni di danza e meraviglie che i Momix compiono il prossimo giugno, dal Sun Flower Moon al Baths of Caracalla in omaggio a Roma o il recente Red Dogs, che prende spunto dai Balloon Dogs di Jeff Koons. Ma anche una novità, Floating. "E' un pezzo molto sensuale, lungo sei minuti - anticipa Pendleton - con quattro corpi scultorei che sembrano galleggiare nell'aria sopra uno specchio, sulle sonorità trance degli Shpongle. Il pezzo più 'antico' - prosegue - è invece The solar Flare, da Bothanica, con grandi tubi di gomma ed effetti stroboscopici per dare l'idea che torniamo con un'energia nuova, positiva. Il segreto del nostro successo? Si racchiude in una parola: energia. Non rappresentiamo il mondo come è, ma come potrebbe essere. Per trovare l'energia devi andare oltre l'uomo, riscoprire la natura, il mondo animale minerale e il rapporto che ci lega". E ancora: "Mi piacerebbe tornare a Roma con un Bothanica stagione 2. Si, la natura mi ha sempre ispirato, d'altronde l'arte stessa è natura. in questo mondo pericoloso e oscuro in cui viviamo è facile sentirsi depressi dalla realtà, ma così non puoi aggiustare nulla. Devi obbligarti a restare positivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA