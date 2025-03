Giubileo: Rocca, completato pronto soccorso San Filippo Neri

"Nella Giornata Mondiale che ricorda una malattia insidiosa e subdola come l'endometriosi, sono lieto di aver toccato con mano il completamento dei lavori del Pronto Soccorso del San Filippo Neri, uno dei centri di riferimento nel Lazio per questa patologia anche in virtù dei percorsi contro l'infertilità e, da oggi, ancora più performante. Attivo, infatti, un reparto di duemila metri quadrati, che vanta anche un percorso completamente dedicato ai pazienti infettivi, realizzato grazie a 7 milioni e mezzo di euro di fondi destinati al Giubileo. Rafforzare il sistema dell'emergenza-urgenza, come stiamo facendo in ogni comunità della nostra Regione - non soltanto a Roma - significa garantire la sicurezza per tutti i cittadini e, in questo periodo, degli oltre 30 milioni di pellegrini". Lo scrive su Facebook Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.



