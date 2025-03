Droga e furti, 30 arresti in tre settimane dai Falchi

E' di 30 arresti, 19 dei quali per reati legati agli stupefacenti il bilancio dell'attività dei Falchi della Squadra Mobile di Roma. Complessivamente sono così stati stanati dal mercato cannabinoidi, cocaina, droga sintetica ed oltre 14 mila euro in contanti. 10, invece, sono le persone finite in manette per furto, a una delle quali è stata contestata anche la detenzione abusiva di armi.

Una delle specializzazioni della VI Sezione della Squadra Mobile è quella di portare a termine 'indagini lampo'. Gli ultimi risultati risalgono a questa settimana.

La prima attività è nata dalla segnalazione di un rider a domicilio a cui era stata rubata la preziosa bici elettrica da lui usata per le consegne. Dopo aver riconosciuto il suo mezzo in vendita su un sito online, fingendosi interessato, la vittima ha fissato un incontro con il presunto venditore. Qui sono entrati in azione i Falchi, che hanno incastrato i due cittadini egiziani che presentatisi all'appuntamento. È stato trovato con il bottino di più colpi, invece, un giovane filippino arrestato nel quartiere Nomentano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA