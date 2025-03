Auditorium,biglietti per spettacoli a 5 euro per gli under 35

Partirà lunedì 31 marzo la seconda edizione di "Next Beat", l'iniziativa rivolta ai più giovani che mette a disposizione biglietti per i concerti dell'Auditorium Parco della Musica a un prezzo speciale di 5 euro. Un progetto realizzato dall'Ufficio di Scopo Politiche Giovanili di Roma Capitale, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, e riservato agli under 35 residenti a Roma, che potranno acquistare i biglietti attraverso il sito TicketOne.

Tanti gli artisti che si esibiranno nel cartellone dell'Auditorium e che rientrano nell'iniziativa: tra gli altri Ludovico Einaudi, Tosca, Ermal Meta, Nina Zilli, Serena Brancale, Brutalismus 3000. Il nuovo Click Day partirà lunedì 31 marzo, alle ore 12. Sarà possibile prenotarsi fino a esaurimento dei posti disponibili al link: https://www.ticketone.it/eventseries/generazione-musica-2025-382 3980/?affiliate=PI3 Complessivamente, nelle due edizioni, Next Beat ha messo a disposizione 1000 biglietti al prezzo simbolico di 5 euro.

"Dopo il successo della prima fase, diamo il via alla seconda edizione di Next Beat, quella dei concerti di primavera, con tanti nomi del panorama nazionale e internazionale che animeranno il palco e le serate dell'Auditorium Parco della Musica. Abbiamo voluto aprire le porte al pubblico dei più giovani, perché siamo convinti che musica e arte offrano occasioni privilegiate per stare insieme e condividere esperienze culturali di qualità. Vogliamo dare un'opportunità in più a ragazze e ragazzi di vivere la città, scoprire grandi artisti e avvicinarsi alla musica dal vivo con un costo agevolato. E' una formula che rende la nostra città più vicina alle esigenze dei più giovani e che speriamo di ripetere e ampliare" afferma Lorenzo Marinone, incaricato per le Politiche Giovanili di Roma Capitale.



