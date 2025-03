Al via la seconda stagione di Arte al Gazometro

Eni ospita presso il sito del Gazometro di Roma Ostiense, polo di innovazione tecnologica, la mostra Punti di vista, un viaggio tra passato e futuro con diciannove artisti contemporanei.

La mostra, seconda stagione della rassegna Arte al Gazometro, curata da Marco Capasso in collaborazione con la Galleria Il sole di Fabio Ortolani espone diciannove artisti figurativi, tra cui Mimmo Paladino, Ernesto Morales, Atak, Severin Gambier, Erk14, Vera Flux, Lorenzo Capolupi e altri che rileggono il paesaggio industriale con nuove visioni sul mondo contemporaneo.

A firmare Arte al Gazometro 2025, sarà l'opera realizzata dal maestro Mimmo Paladino, tra i principali esponenti della Transavanguardia - movimento artistico nato nel 1980 che promuove il ritorno alla pittura - con un manifesto visivo realizzato per l'occasione, che fonde passato e contemporaneità. Il volto silenzioso e atemporale di un uomo rinascimentale si staglia tra i reticolati metallici del Gazometro, a un passo dalle sponde del Tevere.

Dalla sua fronte, si irradiano onde di colore che raccontano la tensione verso il futuro. La mostra è un inno alla pluralità di sguardi e interpretazioni, un dialogo aperto in cui le prospettive si rincorrono e si trasformano. Le opere diventano così racconto corale e sfaccettato dell'esperienza umana. Il percorso espositivo regala uno sguardo inedito sul quotidiano: non semplice contemplazione, ma un'esperienza immersiva, attiva e partecipativa. Al centro di questo incontro tra industria, tecnologia, e arte, Eni riafferma il proprio impegno nel promuovere il talento, affiancandolo a un forte slancio verso l'innovazione tecnologica.

"Punti di Vista" potrà essere visitata il 12 aprile, durante la giornata di apertura al pubblico organizzata da Eni in collaborazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano. (Sarà possibile registrarsi a partire dal 31 marzo sulla pagina eni.com dedicata alla mostra).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA