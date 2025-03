Addio a Orio Caldiron, saggista e docente di cinema

Addio a Orio Caldiron, saggista e critico cinematografico. Padovano di origine e romano di adozione, classe 1938, Caldiron è stato prestigioso professore ordinario di Storia e critica del cinema alla Sapienza di Roma e presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia. E' stato anche direttore della rivista di cinema Bianco e Nero. Ha curato diversi volumi della Storia del cinema italiano pubblicata, in collaborazione col Centro sperimentale di cinematografia, dall'editore Marsilio e dalle edizioni di Bianco & nero. Lo ha reso noto la famiglia per il tramite di Steve Della Casa, critico cinematografico e Conservatore del Csc. Tra le tante pubblicazioni libri su Totò, Pietro Germi, sul neorealismo, su Cinecittà e l'ultimo su Carlo Ludovico Bragaglia per il Csc.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA