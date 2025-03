Roghi in stabilimenti di Ostia, confessa il 24enne fermato

Ha confessato il presunto autore degli incendi appiccati negli ultimi giorni in alcuni stabilimenti balneari di Ostia. Il pm ha disposto il fermo del 24enne che è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma.

Cinque dei 7 stabilimenti andati a fuoco ad Ostia, per i quali c'è l'ipotesi dolosa, sono gli stessi che a febbraio sono andati a bando per le nuove concessioni del Comune di Roma.

Secondo quanto si apprende, si tratta degli stabilimenti Belsito, Delfino, Elmi, Plinius e Bagni Vittoria, tutti inseriti nel bando del 14 febbraio del 2025. Quelli a scadenza pluriennale sono invece il Salus e il Dune, che scadono nel 2028.



