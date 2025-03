Installa Gps nell'auto della sua ex, imprenditore arrestato

Non accettava la fine della loro relazione e per sapere chi vedesse la ex, dove andasse e cosa facesse, le ha installato un rilevatore Gps sull'auto. Un giovane imprenditore di Frosinone è stato scoperto ed arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di reati persecutori in danno della ex moglie.

La donna, nel corso della mattinata, si è presentata presso gli uffici della Squadra Mobile raccontando di aver scoperto che sulla sua auto era stato posizionato il segnalatore di posizione. Gli investigatori hanno scoperto così che la vicenda era solo la punta dell'iceberg: nonostante l'anno scorso la Procura di Frosinone avesse disposto un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per l'ex marito, la donna continuava ad essere raggiunta da continue telefonate e videochiamate con le quali l'ex cercava di capire dove lei si trovasse.

Per risalire all'ex marito, gli agenti sono partiti dalla scheda telefonica che comunicava i dati dell'auto, inserita del Gps: intestata fittiziamente ad un conoscente dell'uomo, ha portato gli investigatori direttamente a lui. Per l'uomo, un giovane imprenditore della provincia di Frosinone, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA