Ied e Sapienza, nuovi modi di insegnare la fisica a scuola

Cinque strumenti di design progettati per migliorare l'apprendimento della fisica da parte degli studenti. È il progetto "Design for Physics", nato dalla collaborazione tra l'Istituto Europeo di Design di Roma e il Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma pubblicato sulla rivista Physics Education. L'iniziativa, coordinata dai ricercatori Giovanni Organtini, professore di fisica sperimentale al Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma, Gianfranco Bombaci, coordinatore della scuola di Design Ied Roma e Mauro Del Santo, coordinatore del master in Design for Children Ied Roma, ha coinvolto studentesse e studenti nella creazione di strumenti didattici funzionali ed esteticamente curati.

I dispositivi progettati sono realizzati con materiali economici e facilmente assemblabili, permettendo alle scuole di dotarsi di strumenti di laboratorio senza costi eccessivi. C'è il dispositivo per la caduta libera, uno strumento che aiuta gli studenti a comprendere in modo diretto le leggi della gravità e permette di misurare con precisione il tempo di caduta di una sfera grazie a un meccanismo a martello collegato a un'app per smartphone. C'è poi il pendolo interattivo, dotato di un supporto regolabile e di un sistema che proietta il movimento, facilitando l'osservazione dei fenomeni oscillatori. Il roller, invece, è una struttura cilindrica in cui è possibile inserire uno smartphone, che permette di studiare il moto rotatorio e analizzare la variazione del momento d'inerzia. Utilizzando le diverse configurazioni del rullo e i dati forniti dai sensori dello smartphone, gli studenti possono esplorare le dinamiche del moto rotazionale. Completano il set il piano inclinato, che consente di analizzare il moto di un corpo su una superficie inclinata sfruttando i sensori dello smartphone, e il lanciatore, un dispositivo che permette di riprodurre con precisione traiettorie paraboliche.



