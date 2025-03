Giubileo, a nuovo piazza S. Giovanni, pronta anche per 1 maggio

Nuovo look per piazza San Giovanni in Laterano. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato questa sera la conclusione dei lavori di riqualificazione della piazza completamente ripensata per il Giubileo. Con il sindaco anche l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e il cardinal vicario Baldo Reina. I lavori, su progetto di OneWorks, sono stati realizzati grazie a un finanziamento giubilare di 15 milioni di euro. Ora la piazza potrà tornare a ospitare il concerto del Primo Maggio.

In tutto, è stata riqualificata un'area di quindicimila metri quadri, come due campi di calcio, ha detto l'assessora Segnalini, in cui sono presenti duemila mq di verde, sono stati riposizionati circa 320mila sanpietrini e 80mila lastre di pietra. Sulla nuova pavimentazione spiccano 12 fontane a raso dotate di illuminazione in grado di effettuare giochi d'acqua.

Stasera il sindaco e l'assessora hanno acceso le nuove fontane che dalle 8 del mattino alle 24 zampilleranno con giochi d'acqua (di ricircolo), mentre dalle 24 alle 8 sarà lasciato il caratteristico specchio d'acqua in cui si riflette la basilica.

Il cantiere era iniziato ad aprile 2024; a giugno erano emerse strutture murarie riconducibili al Patriarchio, prima sede papale della storia. I reperti sono stati protetti e ricoperti.

"Siamo molto contenti di rivedere la piazza nella sua totalità e bellezza - ha detto mons. Reina - In questi mesi migliaia di pellegrini sono passati in questa piazza, ed è bello vedere come tante famiglie e persone la ammirino. Un pensiero anche al nostro vescovo, il Papa, questa è la sua cattedrale, la sua gioia è anche la nostra gioia e gli mandiamo un pensiero". "È una piazza che non cessa inoltre di essere a disposizione nella sua funzione civile e democratica: qui ci potranno essere manifestazioni ed eventi", ha detto Gualtieri. La nuova configurazione della piazza consentirà di riportare il Concertone del primo Maggio nella sua sede tradizionale. Per i nuovi allestimenti il dipartimento dei lavori pubblici ha elaborato un 'manuale di istruzioni' molto preciso per poter svolgere tutti gli eventi con la massima salvaguardia dei nuovi spazi riqualificati. "Si coprono le fontane, non si passa coi camion su alcune parti, si gestiscono i carichi a terra" ha spiegato per esempio Segnalini.



