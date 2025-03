Furto da 100mila euro a Viterbo, arrestato 49enne

La squadra mobile della Questura di Viterbo ha arrestato un 49enne pregiudicato di origini romene, accusato di essere un membro della banda che aveva rubato a Viterbo, materiale per impianti fotovoltaici casalinghi, un camion e una Fiat 500, il tutto per un valore di oltre 100mila euro.

La vicenda, risale alla notte del 24 marzo scorso, quando le volanti della polizia sono intervenute in un magazzino del capoluogo per la segnalazione di un furto. Secondo il titolare della ditta, i ladri avevano caricato la refurtiva sul camion e sulla 500 rubati all'interno del deposito.

Le successive indagini hanno portato gli inquirenti su una traccia che arrivava fino alla capitale. Da questo, è nata un'azione investigativa sinergica tra il personale viterbese e i Falchi della VI sezione della squadra mobile di Roma.

Una collaborazione che ha portato gli agenti a rintracciare in pochissimo tempo a Castelnuovo di Porto, l'arrestato.

Durante la perquisizione della sua abitazione è stato ritrovato parte del materiale rubato e le chiavi del camion e della Fiat 500. In seguito, i due mezzi sono stati recuperati: il camion a Roma nella zona di Labaro e l'autovettura a Viterbo.

Inoltre, nelle vicinanze dell'abitazione perquisita sono stati trovati e sequestrati ulteriori 60 pannelli fotovoltaici, per i quali l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Per questo il 49enne è stato anche denunciato per ricettazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA