Cassino si candida a capitale Cultura 2029 per 1500 anni abbazia

Intervenendo alla conferenza 'Montecassino 2029', tappa di avvicinamento alle celebrazioni dei 1500 anni dalla fondazione dell'Abbazia benedettina, il sindaco Enzo Salera ha annunciato la proposta di candidare Cassino a Capitale della Cultura in coincidenza con l'anniversario.

L'iniziativa non andrà in contrasto con quella annunciata per il 2028 dai Comuni di Alatri, Anagni, Ferentino e Veroli - sempre in provincia di Frosinone - che hanno sottoscritto la candidatura come Città Fortificate della Ciociaria.

A qualificare ancora di più le ambizioni di abbazia e Comune c'è anche la candidatura dell'antico cenobio a patrimonio mondiale dell'umanità, al vaglio del ministero della Cultura insieme ad altre sei abbazie italiane. L'iter ha già passato il primo step, e, nei prossimi mesi, sarà portata all'attenzione delle istituzioni europee.

"Nel 2029 celebreremo i 1500 anni di questo straordinario 'monumento'. Che è tale non solo per l'architettura, per la Storia che rappresenta e per essere luogo di spiritualità riconosciuto in ogni continente, ma per essere stato ed essere ancora, fenomenale strumento di cultura e sapere. Stiamo lavorando affinché si costituisca un comitato, altamente qualificato, che coinvolga - oltre l'amministrazione comunale - l'Abbazia di Montecassino, l'università e le migliori energie culturali del territorio".



