A Roma le offerte di Quaresima per l'emergenza abitativa

La Quaresima è "un tempo forte dell'anno liturgico di conversione, di preghiera e di attenzione ai fratelli più bisognosi, e nella nostra Chiesa di Roma è tradizionalmente Quaresima di Carità, in cui vivere e riscoprire l'amore di Dio nell'Eucaristia e in iniziative di prossimità verso chi soffre". A sottolinearlo è il cardinale vicario Baldo Reina, che illustra le proposte della Caritas diocesana di Roma per favorire questa sollecitudine verso gli ultimi.

Innanzitutto, nella quinta domenica di Quaresima, il prossimo 6 aprile, si terrà la tradizionale Giornata della Carità. In quell'occasione, la colletta di tutte le chiese della diocesi andrà a sostenere i "segni giubilari di speranza" che la diocesi di Roma propone per venire incontro a quanti vivono nella povertà abitativa. Si tratta, in particolare, spiega il cardinale Reina, del "Fondo diocesano intitolato al compianto don Roberto Sardelli per promuovere il co-housing sociale delle persone fragili, l'accoglienza diffusa che viene svolta nelle nostre comunità per le famiglie in difficoltà, la nuova struttura di condominio solidale che nascerà nella ex Casa del clero di via Vergerio". Il Fondo è stato finanziato anche con una donazione di Papa Francesco.

Nell'ultima settimana di Quaresima, inoltre, l'organismo diocesano propone due appuntamenti di riflessione e preghiera.

Insieme all'Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese, martedì 8 aprile, alle ore 18, promuove il webinar - che verrà trasmesso esclusivamente on line - "Haiti: l'isola della speranza", con interventi di padre Giulio Albanese, missionario comboniano e direttore del Centro missionario della diocesi di Roma; Monette Etienne, presidente di Fraternità Haitiana onlus; Laura Stopponi, responsabile del Servizio America Latina di Caritas italiana; Clara Zampaglione, operatrice di Caritas italiana ad Haiti. L'incontro verrà trasmesso sul canale YouTube della Caritas di Roma. Venerdì 11 aprile, alle ore 18.45, si svolgerà la seconda edizione della "Via Crucis degli invisibili", organizzata dalla Caritas di Roma in collaborazione con i Salesiani della basilica del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio e con le parrocchie della IV prefettura della diocesi.

La celebrazione sarà presieduta dal vescovo Michele Di Tolve, responsabile dell'Ambito per la cura del diaconato, del clero e della vita religiosa e dell'Ordo Virginum; si svolgerà per le strade attorno alla stazione Termini. La Via Crucis inizierà dalla basilica del Sacro Cuore di Gesù e si concluderà nell'Ostello "Don Luigi di Liegro" della Caritas diocesana.





