Rapinano e aggrediscono studente in casa a Roma, fermati

Avrebbero messo a segno una rapina in casa, picchiando uno studente e minacciandolo di morte. Per questo i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla Procura, nei confronti di quattro uomini, di etnia rom, accusati di aver compiuto una rapina in abitazione, in concorso con un quinto ragazzo minorenne lo scorso 19 marzo, ai danni di uno studente in zona Monteverde Vecchio.

La vittima ha raccontato di essere stato preso a schiaffi e minacciato di morte per convincerlo a non chiamare i soccorsi.

La banda è scappata con un bottino di circa 500 euro in contanti a bordo di un'auto sportiva di grossa cilindrata, noleggiata con contratto intestato a prestanome.

Attraverso mirati servizi di osservazione, controllo e pedinamento, l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e la comparazione con gli abiti decritti dalla vittima si è risaliti ai componenti della banda. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Roma ha emesso un decreto di fermo urgente nei confronti dei 4 maggiorenni, tutti con analoghi precedenti. Fermato di iniziativa anche il minorenne. Il Tribunale di Roma ha disposto per i quattro uomini la custodia cautelare in carcere.



