Palazzina crollata a Roma, operato turista ferito, resta grave

Il turista di 54 anni, rimasto gravemente ferito nell'esplosione e nel crollo della palazzina in via Vitellia, nel quartiere Monteverde a Roma, ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio "ha appena subito un'operazione di impianto di cute da donatore. Domenica è stato sottoposto a una prima operazione chirurgica di rimozione di detriti da sindrome da schiacciamento. E dal ricovero a oggi è stato inoltre operato altre due volte, per il trattamento di escarolisi enzimatica (per la rimozione delle necrosi)". È quanto si apprende dall'Asl Roma2.

"Il paziente, che resta in prognosi riservata, ha riportato ustioni terzo grado profonde, sul 75 per cento del corpo - precisano -. Attualmente non è cosciente, ed è intubato con ventilazione meccanica assistita".



