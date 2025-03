Mit, nel Lazio 44 milioni per 4 interventi nel settore idrico

Sono quattro gli interventi per la Regione Lazio previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico con un finanziamento totale di oltre 44 milioni di euro.

Nel dettaglio, informa il Mit, il finanziamento va ad Acea Ato 5 per la sostituzione della condotta di grande distribuzione dal partitore Colle Roanzo al partitore Colle Cottorino (Ferentino- Frosinone) e ad Acea Ato 2 per la nuova condotta per l'interconnessione dei comuni di Sambuci e di Saracinesco.

Le altre risorse sono previste per Acqua Pubblica Sabina per interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idrico dei comuni della Cicolano Turanense e per il Consorzio di bonifica Litorale Nord. In questo caso saranno finanziati interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale, idraulica della diga sul torrente Timone in località Madonna delle Mosse, comune di Canino (Vt) e il ripristino della capacità di invaso



