L'esperienza "fluida" della collettiva Something in the Water

Il Maxxi inaugura la stagione espositiva 2025 con una collettiva a cura di Oscar Tuazon che sarà offerta al pubblico dal 18 aprile.

Dal titolo Something in the Water, questa nuova produzione inedita prodotta a Roma segna un nuovo capitolo del più ampio progetto Water School di Tuazon nel quale la pratica dell'artista diventa strumento di collaborazione, dando vita a uno spazio condiviso con altri artisti, ed in cui l'atto creativo si espande fino a includere il pubblico.

La mostra è infatti un'esperienza fluida in cui l'acqua diventa il veicolo di connessione tra artisti di diversa generazione e provenienza, tra i quali lo stesso Oscar Tuazon, ma anche Lita Albuquerque, Saif Azzuz, Matthew Barney, Christo, Abraham Cruzvillegas, Torkwase Dyson, Leslie Hewitt, Nancy Holt, Anna Sew Hoy, Pavlo Makov, Marjetica Potrč e Virginia Overton.

Il progetto espositivo mette l'acqua al centro dell'esplorazione come metafora ed elemento in grado di resistere a ogni tentativo di essere modellato e come mezzo essenziale per gli artisti: un puro specchio. La mostra si sviluppa nello spazio della Galleria come un'esperienza in cui l'acqua è lo strumento di connessione tra artisti, un territorio che appartiene a tutti e a nessuno e in cui le opere sono parti di un processo in divenire e non semplici oggetti statici.





