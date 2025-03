Le riprese del film di Gibson su Gesù in agosto a Cinecittà

Il sequel di Passione di Cristo di Mel Gibson avrà il suo primo ciak in agosto a Cinecittà. Ne ha dato notizia Manuela Cacciamani, la ceo degli studi romani, in un'intervista al Sole 24 ore ripresa dai media Usa.

Titolo del film è La Resurrezione del Cristo: nel cast Jim Caviezel nella parte di Gesù, con Maia Morgenstern (la Madonna) e Francesco De Vito (Pietro).

Nel 2004 il primo film biblico di Gibson divenne, tra le polemiche, il campione di incassi per una produzione indipendente con un box office globale di 612 milioni di dollari. Come Passione, anche Resurrezione sarà girato, oltre che nello studio 22 di Cinecittà, in esterni: in aggiunta a Matera, le località interessate saranno Ginosa, Altamura e la Gravina di Laterza.



