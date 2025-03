L'architettura oltre il disegno, al Maxxi arriva Stop Drawing

Nell'ambito della programmazione del Maxxi Architettura e Design contemporaneo e a cura di Pippo Ciorra, il 18 aprile arriva al museo della arti del XXI secolo Stop Drawing. Architettura oltre il disegno. La mostra sarà un' indagine sui mutamenti dell'architettura attraverso lo strumento del disegno e la sua progressiva evoluzione.

Atto originario in grado di sintetizzare in un'idea la relazione tra spazio, funzione e struttura, il disegno è stato lo strumento imprescindibile per la progettazione architettonica, per poi, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, essere integrato o sostituito da tecniche digitali, pratiche artistiche, esercizi di attivismo politico e forme di partecipazione che plasmano gli spazi in cui viviamo e allo stesso tempo allargano il raggio d'azione dell'architettura. La mostra espone le opere di autori significativi - provenienti in parte dalle collezioni del museo - come Carlo Scarpa, Aldo Rossi, Superstudio, Frida Escobedo e Atelier Bow Wow. Il visitatore sarà portato in un viaggio nel XX e XXI secolo, per raccontare come il disegno abbia rappresentato un'identità fondamentale nell'arte della progettazione.

Al contempo, l'uso di simulazioni digitali, collage, video, performance e tessile nei lavori di Gordon Matta-Clark, Frank Gehry, Greg Lynn, Philippe Rahm, Hans Hollein e molti altri, mostrano l'emergere di nuovi strumenti espressivi che segnano il possibile futuro dell'architettura.



