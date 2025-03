Karate: al PalaPellicone i Campionati Italiani Assoluti 2025

Circa 700 atleti e più di 300 società si daranno battaglia al PalaFijlkam di Ostia, da venerdì 28 a domenica 30 marzo, per conquistare il tricolore nei Campionati Italiani Assoluti 2025 di karate. Sui tatami, i migliori karateka d'Italia - e non solo - pronti a contendersi il titolo nel kata e nel kumite.

Si preannunciano tre giornate ad altissima intensità, con un parterre di stelle del karate internazionale: medagliati europei, mondiali e atleti olimpici si sfideranno per il gradino più alto del podio. Alla fine, solo 13 campioni scriveranno il loro nome nell'albo d'oro: 11 nel kumite (5 categorie femminili e 6 maschili) e 2 nel kata.

Il Palazzetto Fijlkam sarà aperto al pubblico, ma per chi non potrà essere presente sarà disponibile la diretta streaming dalla Home Page del sito www.fijklam.it, sezione Livestreaming.





