Inaugurati nuovi spazi, potenziato pronto soccorso del Gemelli

La fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli ha presentato una nuova 'Admission Room' e la nuova 'osservazione breve Intensiva' presso il Pronto Soccorso. Per l'occasione sono intervenuti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, accolti dal Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Daniele Franco e dal Preside della Facoltà Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Antonio Gasbarrini. Con loro il vicepresidente della Fondazione Gemelli Irccs Giuseppe Fioroni.

La sfida. è stato spiegato, è quella della riorganizzazione dell'emergenza per offrire al paziente il più adeguato percorso diagnostico - terapeutico, alleggerendo al contempo il carico sul Pronto Soccorso e rendendo più confortevole la permanenza dei pazienti in tale struttura.

"É un altro intervento importantissimo per il Giubileo - ha detto il sindaco Gualtieri -. Insieme alla Regione Lazio con il Policlinico Gemelli potenziamo il Pronto Soccorso, anche con strutture e strumenti innovativi per migliorare la qualità dell'accoglienza ai malati. Un lascito che il Giubileo fa alla città di Roma per i pellegrini e per tutte le romane e i romani". "Un bel lavoro, quello del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, frutto del corretto utilizzo dei fondi per il Giubileo stanziati dal Governo - ha spiegato il presidente Rocca -. La realizzazione di un'intera sala di 27 posti, permetteranno di velocizzare la permanenza del paziente dall'emergenza verso le dimissioni o il ricovero in reparto, riducendo la pressione sul Pronto Soccorso. L'eccellenza internazionale espressa dal Gemelli aveva bisogno di rafforzare l'area dell'emergenza-urgenza. Come Regione Lazio abbiamo impiegato tutti i 155 milioni di euro a nostra disposizione per la messa in sicurezza, l'ammodernamento ed il potenziamento di tutti i Pronto Soccorso delle Aziende sanitarie - ha spiegato - Tutto ciò resterà patrimonio della collettività anche quando il Giubileo sarà terminato garantendo così ai nostri cittadini le migliori cure possibili".



