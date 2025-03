Cristiana Perrella è la nuova direttrice del Macro di Roma

Cristiana Perrella, curatrice critica d'arte, è la nuova direttrice del Macro di Roma.

La nomina arriva al termine di lunghe considerazioni per stabilire a chi affidare la direzione del Macro - Museo d'Arte Contemporanea di Roma, a seguito delle 44 domande presentate all'Azienda speciale Palaexpo: il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, insieme al presidente dell'Azienda Speciale Palaexpo, Marco Delogu, hanno annunciato oggi la nomina della nuova direttrice del museo. La Commissione nominata da Palaexpo era composta da: Federica Pirani, direttrice della direzione Patrimonio artistico delle ville storiche della Sovrintendenza Capitolina, Laura Iamurri, professoressa ordinaria di Storia dell'Arte contemporanea dell'Università Roma Tre, Carla Subrizi, professoressa di Storia dell'Arte contemporanea dell'Università la Sapienza, Daniela Lancioni, curatrice responsabile delle attività editoriali di PalaEXpo, Fabio Merosi, direttore generale Azienda speciale Palaexpo.

Gli altri candidati che la Commissione ha selezionato sono: Johanne Affricot e Lucrezia Cippitelli, Maria Alicata, Annamaria Cestelli Guidi e Lorenzo Romito, Florence Derieux.

Curatrice e critica d'arte, Perrella insegna Management ed economia delle arti e delle istituzioni culturali al corso di laurea magistrale in Teoria e storia delle arti e dell'immagine dell'Università San Raffaele, Milano. Ha diretto il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato dal 2018 al 2021 e, in precedenza, il Contemporary Arts Programme della British School at Rome (1998-2008). Ha fondato e curato Sacs- Sportello arte contemporanea della Sicilia per il museo RISO a Palermo (2007-2009) e ha curato il progetto arte e scienza della Fondazione Marino Golinelli, Bologna (2009-2018). Come curatrice indipendente ha collaborato con istituzioni Italiane e internazionali, tra cui il Maxxi, Roma, la Bienal de Valencia, l'Iksv, Istanbul, la Fondazione Prada, Milano.

Nel 2023 è stata curatrice di Panorama l'Aquila, la terza edizione della mostra diffusa itinerante organizzata da Italics.

Dal 2022 è direttrice artistica del Milano Design Film Festival.

Per il 2025 è curatrice del programma di Conciliazione 5, il nuovo spazio espositivo del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede inaugurato a Roma, in via della Conciliazione, in occasione del Giubileo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA