Una donna spagnola di 55 anni caduta nel vuoto stamattina dal parapetto in prossimità della scalinata a Trinità dei Monti è morta. Soccorsa in gravissime condizioni, è deceduta in ospedale. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia locale che non esclude il gesto volontario.

Video Roma, 55enne spagnola cade dalla scalinata di Trinita' dei Monti e muore

