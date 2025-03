Alla direttrice di Rai Fiction Ammirati il Premio Minerva

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, è tra i vincitori del Premio Minerva - Donna Manager di Eccellenza 2025, promosso da Unindustria e Federmanager Roma. La cerimonia si è svolta oggi presso il tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra a Roma. "Voglio ringraziare la Giuria del Premio Minerva che - dice Maria Pia Ammirati - ha inteso conferirmi un riconoscimento così importante. In tutte le posizioni professionali in cui mi sono trovata, ho sempre cercato di orientare il mio impegno sui temi della parità di genere, della diversità e dell'inclusione. Voglio considerare il Premio come un attestato che, al di là della mia persona, riguarda la missione di servizio pubblico e la qualità professionale e umana di tutta la Direzione di Rai Fiction. Una grande responsabilità civile ricade su chi si occupa di racconti seriali, dai contenuti al modo di produzione, la sento su di me e sono orgogliosa di aver esaltato il valore del femminile sia nei contenuti, sia nella ricchezza delle tante donne che lavorano nella e per la nostra Fabbrica di storie. Il Premio è un ulteriore stimolo, c'è ancora tanto da fare".



