Torna Brividi a Km0, la terza edizione è internazionale

La terza edizione di Brividi a Km0 segna il passaggio alla dimensione internazionale per il festival letterario ideato e organizzato da Sugarpulp con il patrocinio del Municipio Roma III Montesacro e con la direzione artistica di Danilo Villani.

Glenn Cooper e Tim Willocks saranno infatti i due big internazionali che parteciperanno alla ricca tre giorni di incontri e dibatti dedicata alla letteratura di genere che si svolgerà nella Sala Consiliare del Municipio Roma III Montesacro (Piazza Sempione 15, Roma).

Oltre ai già citati Cooper e Willocks, Brividi a Km0 2025 si presenta al pubblico con un programma di 25 incontri con più di 50 tra autrici e autori: Gabriella Genisi, Nora Venturini, Gaetano Savatteri, Cinzia Bomoll, Maria Elisa Aloisi, Giuseppe Di Piazza, Livio Frittella, Flumeri & Giacometti, Simona Teodori, Patrizio Nissirio, Claudia Cocuzza e tanti altri.

Danilo Villani sottolinea l'importanza dell'apertura ad autrici ed autori che vanno oltre i confini nazionali: "Orgoglio e soddisfazione. Due stati d'animo che Sugarpulp ed io abbiamo condiviso nel momento in cui la sostenibilità della terza edizione di Brividi a Km0 è divenuta realtà. Innanzitutto la durata del festival: alle canoniche due giornate, su espressa richiesta dell'amministrazione del Municipio Roma III Montesacro - un grazie particolare va all'assessore alle Politiche Culturali e Diritto all'Abitare Luca Blasi che per primo ha creduto nel nostro progetto - se n'è aggiunta una terza con la conseguenza di offrire una programma più ampio e variegato.

Altro motivo di cui rallegrarsi è il livello, eccellente, rappresentato dalle autrici e dagli autori presenti alla kermesse nonché dai relatori. È prevista più di una novità in quanto sarà, per la prima volta, presente il genere horror nella sua forma più classica ovvero Dracula di Bram Stoker, rivisitato però in maniera originale. Inoltre in due romanzi verrà trattato uno dei periodi più bui della nostra storia repubblicana ovvero gli anni di piombo. Il sottotitolo Edizione Globale porta i confini del festival oltre il territorio nazionale con ospiti da oltremanica e da oltre oceano".

Tutti gli incontri - dalle 16.30 alle 20 giovedì 3, i giorni successivi dalle 15.30 - sono gratuiti e aperti al pubblico. È possibile prenotare il proprio posto gratuito sulla piattaforma digitale Eventbrite. Al termine degli incontri, gli autori saranno disponibili per il firma copie con le lettrici e con i lettori. Per maggiori info e il programma dettagliato c'è il sito www.brividiakmzero.it



