Stalking sul compagno, scatta il divieto di avvicinamento

Aveva paura di uscire da casa per le minacce messe in atto dalla ex compagna con la quale aveva troncato ogni rapporto: lui, 33 anni, era stato costretto a cambiare le proprie abitudini; lei, 36 anni, continuava a perseguitarlo facendolo vivere in un perdurante stato d'ansia. A risolvere la questione sono stati i carabinieri di Isola del Liri, raccogliendo una dettagliata denuncia con il racconto degli ultimi cinque mesi dell'uomo ed inviandola alla Procura della Repubblica di Cassino. Alla donna ora è stato imposto il divieto di avvicinamento all'ex compagno.

Tutto è cominciato dopo un intervento effettuato dai militari sotto l'abitazione dell'uomo, dove la 36enne chiedeva insistentemente di incontrarlo. Solo a quel punto è iniziato lo sfogo dell'uomo con i carabinieri, spiegando le minacce fatte via social ed i continui riferimenti alla propria capacita di fare del male.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cassino ha disposto la misura cautelare, attivando anche i servizi di controllo alla persona.



